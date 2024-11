Il nuovo business di Fabio Fazio è il cioccolato | Ho comprato un ricordo

Leggi l'articolo completo su Open.online

ha rilevato una fabbrica di, la Lavoratti: «Varazze è a sei chilometri da Savona, è il paese dove è nato mio padre, il paese dei miei nonni. Ci passavo le vacanze, ho immagini e memorie bellissime legate a quel posto e a quegli anni. L’uovo di Pasqua arrivava esclusivamente dalla Lavoratti, un cognome toscano di giostrai che da Pistoia si trasferirono in Liguria e nel 1938 aprirono questa fabbrica di, una realtà molto locale», dice in un’intervista a La Stampa. «Il mio amico Davide Petrini mi ha detto: lo sai che chiude? Nooo, avevo uncosì bello, quel profumo didi aver pensato. E istintivamente gli ho detto: perché non la prendiamo?».Alla fine l’abbiamo comprataNel colloquio con Caterina Soffici il racconto prosegue: «Alla fine l’abbiamo comprata, senza sapere niente di