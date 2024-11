Ilfoglio.it - Il follemente corretto vincerà o abbiamo gli anticorpi? Il nuovo libro di Luca Ricolfi

"Il fatto che io sia maschio, bianco e che racconti una donna a modo mio per alcuni è un problema. E’ diventato molto difficile scrivere oggi. Soprattutto per l’autocensura che scatta in me”: non vale più neanche la scappatoia del “Parthenope c’est moi”. A Paolo Sorrentino – e a tutti, soprattutto alla gente di sinistra – consiglio caldamente la lettura de Il(La nave di Teseo), ultimo saggio del sociologoRicolfi. La compilation dei diktat della neolingua è suggestiva. Mai dire “elefante nano” ed “evoluzione cieca” per non incappare nella censura delle Guardie Rosse della correctness – “nano”, “cieco”, “grasso”, “vecchio” sono parole al bando, idem “normale” che non si può usare nemmeno per lo shampoo. Dio ci scampi dal jack maschio e femmina. In ogni occasione sociale dichiarare che pronome sei (ae, ey, they, ve, xe, ze), ed evitare come la peste termini escludenti tipo “donna” e “maternità” (per le donne la faccenda è particolarmente dura: chiedere a J.