Lapresse.it - Gaza, almeno 19 morti per attacchi di Israele

È di19il bilancio di diversiisraeliani che hanno colpito varie zone della Striscia didall’alba. È quanto riporta Al-Jazeera. L’emittente riferisce che due famiglie, per un totale di 6 persone, sono state uccise in un raid israeliano sulla scuola Fahd al-Sabah che ospitava sfollati palestinesi nel quartiere Tuffah diCity.Altre 9 persone sono state uccise nel bombardamento israeliano delle tende degli sfollati nell’area di Mawasi, nella regione di Khan Younis, nel sud di. E altri 4 palestinesi sono stati uccisi in 2separati nella città settentrionale di Beit Lahiya.