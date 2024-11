Gaeta.it - Fuga da film a Roma: auto inseguite dai carabinieri in un pomeriggio di terrore a Prati

Venerdì 8 novembre, il tranquillo quartiere diè stato teatro di un inseguimento degno di und'azione, che ha allarmato residenti e passanti. Un'incredibileha preso avvio quando una Fiat Punto con a bordo tre uomini ha ignorato l'alt dei, innescando una serie di eventi che hanno scosso la comunità. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine, lasciando dietro di sé una scia di tensione e mistero.L'inizio dell'inseguimentoIntorno alle 14:15, il comandante della stazioneSan Pietro ha notato un'sospetta: una Fiat Punto. Subito, ha deciso di fermare il veicolo per un controllo di routine, ma al segnale di fermarsi, l'autista ha reagito accelerando, dando inizio a unafrenetica. L'ha zigzagato tra le strade, arrivando a percorrere Viale degli Ammiragli e Via Angelo Emo a velocità sostenuta, mettendo in pericolo non solo i passeggeri presenti nel veicolo, ma anche altrimobilisti e pedoni.