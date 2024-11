Friggitrice ad Aria Russell Hobbs 55l scontata di 68€

.com - Friggitrice ad Aria Russell Hobbs 5,5l scontata di 68€

Leggi l'articolo completo su .com

Altra giornata di sconti da non farsi sfuggire su Amazon, soprattutto se ha intenzione di acquistare unaad. Ci sono diversi modelli scontati come la friggitrieda 5,5 litri che costa il 34% in meno.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono vre e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.LG QNED Serie 85 2024 55 pollici scontato di 550€, un vero affareaddel 34% Acquista su AmazonadXL 5,5 l Multifunzione –& Grill & Multicooker: 7 Funzioni Cottura – Max 260°; Tecnologia Rapid Air, Calore Superiore e inferiore, Air Fryer 26520-56Prezzo scontato del 34%: 131,10€ invece di 199€ Acquista su Amazon?PHILIPS Airfryer XL Essential – 6,2 L,Senza Olio, WI-Fi, Tecnologia Rapid Air, Touchscreen, App HomeID (HD9280/90)Prezzo scontato del 17%: 99,99€ invece di 120€ Acquista su AmazonPhilips Airfryer 3000 Serie L, 4.