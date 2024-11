Formazioni ufficiali Juventus-Torino, Serie A 2024/2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi, partita valevole per la dodicesima giornata di. Una sola vittoria nelle ultime sei di campionato per i granata, determinati a rialzare la testa in occasione del sentito Derby della Mole. A partire favorita, però, sarà la squadra di Thiago Motta, che vuole tenere il passo delle prime della classe e dare continuità agli ultimi risultati positivi. Assenti da un lato Nico Gonzalez e dall’altro Adams, oltre al lungodegente Zapata. Ecco le scelte dei due allenatori.: Perin, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Weah, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic: Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Coco, Masina, Pedersen, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro, Vlasic, SanabriaSportFace.