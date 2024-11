Lanazione.it - Enrico Brizzi e il seguito di Jack Frusciante a Foiano

Arezzo, 9 novembre 2024 – È tornato in libreria dopo 30 anni l’attesissimodiè uscito dal gruppo. Grazie al nuovo libro difinalmente scopriremo cosa è successo ad Aidi, al vecchio Alex e al loro amore. Ilpiù atteso della storia della letteratura italiana arriva in libreria. L’autore, presenterà il volume Due sabato 16 novembre alle 21 alBook festival.ha realizzato per i suoi affezionati lettori una playlist con la colonna sonora originale diè uscito dal gruppo, dove compaiono grandi classici del rock anni ’90, come Happiness Is A Warm Gun dei Beatles, Anarchy In The UK dei Sex Pistols, There Is a Light That Never Goes Out degli Smiths e How Beautiful You Are dei Cure. “Il vecchio Alex attaccò a spingere sui pedali alla dannata, a riempirsi i polmoni di quell’aria fresca che poteva di nuovo farlo sentire vivo.