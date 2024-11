Lapresse.it - Elezioni Usa, ironia La Russa: “Taylor Swift ora canterà per Hamas?”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Il presidente del Senato, Ignazio La, intervenendo all’evento ‘Libertà. L’Europa a 35 anni dal crollo del muro di Berlino’, al Teatro Filodrammatici di Milano, commenta leamericane con, tirando in ballo. “Io questi dello star system voglio prenderli sul serio – ha quindi aggiunto -, visto che sono personaggi che hanno la volontà e il desiderio, e loro dicono la capacità, di incidere nel mondo e nella volontà politica. Molti di loro hanno detto che se avesse vinto Trump avrebbero lasciato l’America. Io voglio vedere i biglietti dell’aereo, del treno, voglio vedere dove vanno, in quale paese emigrano. Voglio saperlo, almeno uno me lo vuole dire? Non so neanche dove possono andare, è un po’ difficile, andranno conprobabilmente”. “Voglio vedere, la cantante che è venuta anche a Milano, lì in prima linea con, a cantare naturalmente“, ha concluso La, ironizzando sul sostegno dia Kamala Harris, la sfidante dem di Trump che ha perso le presidenziali Usa.