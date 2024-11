Gaeta.it - Città Sant’Angelo al Q Wine Expo 2023: Un ponte con la Cina nel settore vinicolo

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a presentarsi in modo significativo al Qdi Qingtian, in, dal 15 al 17 novembre. Questo evento, che rappresenta la principale fiera del vino italiano nel Paese asiatico, vedrà la partecipazione del Sindaco Matteo Perazzetti e della sua delegazione. L’appuntamento rappresenta un’importante opportunità di networking e sviluppo per il territorio angolano, già fortemente legato al mercato cinese.La collaborazione con la: Il ruolo di RosarubraIl marchio Rosarubra, una cantina nei pressi di, si distingue come un attore chiave in questo scambio commerciale. Ultimamente, Rosarubra ha inaugurato un nuovo showroom nella suae ha consolidato rapporti professionalmente fruttiferi con vari partner cinesi.