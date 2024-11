Capotreno schiaffeggiata da passeggero

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

18.07 Unaè stata aggredita su un convoglio nella serata di ieri.Il fatto è accaduto nella tratta Milano-Mortara. La donna, di 48 anni, è intervenuta per chiedere a un, descritto come di origini nordafricane, di spegnere la sigaretta che stava fumando. Il giovane si è rifiutato rispondendo: "Io faccio quello che voglio". Laha spiegato che il regolamento lo vieta. Al che ilha preso laa schiaffi. Avvisato il 112, i carabinieri sono arrivati in stazione ma l'aggressore è sparito tra la folla.