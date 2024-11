Iltempo.it - Bocelli con 'Duets' è da record mondiale e travolge tutti nelle classifiche

Una voce da, capace di varcare il muro del sogno. Andreasi conferma uno dei cantanti italiani più famosi e amati nel mondo e soprattutto in America, diventata per lui terra di conquista per consolidare la sua popolarità planetaria. Con il suo nuovo album '', uscito appena due settimane fa, il tenore toscano, nell'anno del suo 30ennale di carriera, sbanca ovunque,leamericane Usa, debutta al n.1 del Billboard degli album classici e al n.1 degli album classici crossover e firma un ennesimoche lo porta ad essere il primo artista a guadagnare per 22 volte la vetta della classifica Classica e 16 quella Crossover. Un traguardo mai ottenuto da nessuno al mondo che premia una voce iconica e tra le più riconoscibili. Un ulteriore tributo da parte del pubblico nei confronti di un artista che ha ottenuto cinque candidature ai Grammy Award, sei ai Latin Grammy Award e due Billboard Latin Music Award, tra cui il Lifetime Achievement Award, e sette World Music Award, a cui si aggiunge il Premio Lunezia nel mondo.