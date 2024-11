Ilrestodelcarlino.it - ’Appunti di viaggio’ dei cantautori. Uniti per ricordare Pino Calautti

L’Associazione ’Aspettando Godot’ torna a Ferrara, oggi pomeriggio e sera alla Sala Estense, nella Rassegna di Storica e Nuova Canzone d’Autore. Lo spettacolo ha il titolo: ‘Appunti di viaggio di un sognatore con una valigia piena di canzoni’ e si terrà alla Sala Estense dalle 18 alle 23.30. Saranno presenti i musicisti Gian Piero Alloisio (cantautore, drammaturgo, autore di testi per Gaber, Guccini e Morandi), il cantautore Paolo Capodacqua con il flautista Giacomo Lelli, il cantautore e scrittore Mario Castelnuovo, in trio con la violoncellista Giovanna Famulari e il chitarrista Stefano Zaccagnini, Max Manfredi (che Fabrizio De André definì "il migliore di tutti") con Marco Spiccio e Alice Nappi, il cantautore e violinista Michele Gazich con ancora Giovanna Famulari – nel loro nuovo progetto musicale ‘Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea’–, Giulio Wilson, Dante Francani, Marco Stella, Cesare Lo Leggio, Massimiliano Cranchi, a simboleggiare il nuovo cantautorato italiano e le sue contaminazioni e Noma, carismatica interprete ligure di canzone d’autore.