Appello per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi: la Corte di Bologna esamina il caso di Giovanni Padovani

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Assise didiè pronta are l’presentato da, ex calciatore e modello, condannato all’ergastolo perdella sua ex fidanzata, avvenuto il 23 agosto 2022 in via dell’Arcoveggio, ha scosso profondamente la comunità locale. La vittima, 56 anni, fu brutalmente attaccata con un martello e una panchina. Questo processo inrappresenta una nuova fase della drammatica vicenda, con la difesa diche si prepara a presentare nuove evidenze e istanze.I motivi dell’diDurante l’udienza di lunedì, il presidente della, Domenico Stigliano, dovrà affrontare l’istanza avanzata dall’avvocato Gabriele Bordoni, che rappresenta