Quotidiano.net - Amedeo Minghi: "Non credo a niente. Soltanto all’amore"

"Rimango dell’opinione che si dovrebbero pubblicare canzoni quando si hanno cose da dire" ammetteprendendo di petto gli otto anni di che separano il nuovissimo album Anima sbiadita dal predecessore La bussola e il cuore. "Oggi le pubblicazioni devono essere mirate e di gran qualità. L’artista deve esprimersi quando sente il bisogno di farlo. Quindi l’attesa, per quanto mi riguarda, è stata ponderata; al netto, naturalmente, della pandemia che ha allungato i tempi di tutti. Succede pure nel campo nel cinema, dove i registi prima giravano un film all’anno mentre ora no. Il mio è un mestiere che produce ricordi, la gente desidera tenersi accanto qualcosa che resta". Nella stessa Anima sbiadita dice di non credere più a. Perché? "L’umanità è in sofferenza, per le guerre, le divisioni, le disparità sociali, il perpetuato oltraggio all’ecosistema di cui patiamo le conseguenze in maniera sempre più devastante.