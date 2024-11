Ilnapolista.it - Ah come giocava Del Piero. I 50 anni di Pinturicchio

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Alessandro Delcompie 50. Per chi è nato negli‘80 è stato il nostro Michel Platini. Perché chi è nato in quel momento non ha potuto vivere la Juventus del Trap, quella per intenderci dei campioni del mondo e di Le Roi “Platini”. Sono più i racconti e i filmati in Vhs. Viviamo di rendita per qualche anno, poi entriamo in crisi perché i nostri compagni di scuola che tifano Milan o Napoli vincono gli scudetti, alzano la coppa dei campioni. E noi ci accontentiamo della coppa Uefa, o al massimo della Coppa Italia. Il digiuno da scudetto dura diversie si fa sentire.A un tratto appare Alex e cambia la fase. In un amen ci dimentichiamo di Divin Codino Roberto Baggio, e il ragazzo di Conegliano diviene il nostro unico riferimento calcistico. Cresciuto nel Padova Calcio, dove il suo talento è iniziato a fiorire, esplode con Madama prima con la Primavera – che con lui vince campionato e trofeo di Viareggio – e poi con la prima squadra.