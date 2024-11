361magazine.com - Agguato a Napoli, 18enne in pericolo di vita

, unè stato colpito alla testa con colpi d’arma da fuoco. le sue condizioni sono gravissime L’è avvenuto stamattina intorno alle 5 del mattino. Ilcolpito con colpi d’arma da fuoco si trova ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini aindi. Stando ad una prima ricostruzione da parte della polizia, l’sarebbe avvenuto oggi, sabato 9 novembre 2024, alle cinque del mattino.Da una prima ricostruzione, il ragazzo, incensurato, si trovava nel centro storico campano in zona Tribunali, quando è stato aggredito: unin piena regola, la vittima è stata colpita alla testa con colpi d’arma da fuoco.Ancora in fase di ricostruzione la dinamica da parte della squadra mobile.*notizia in aggiornamentoL'articoloindiproviene da 361 Magazine.