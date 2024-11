Panorama.it - A Varese Siemens e Getinge inaugurano un polo medico d’avanguardia

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

L’ospedale Sette Laghi diinaugura due nuove sale operatorie ibride multimodali, frutto della collaborazione tra la tedescaHealthineers e la scandinava. Questo ambizioso progetto rappresenta una delle realizzazioni più avanzate nel campo sanitario italiano, introducendo tecnologie di punta che migliorano l’efficienza e la sicurezza degli interventi.Healthineers, che opera in oltre 180 Paesi, si è affermata come leader nel settore delle tecnologie mediche avanzate. L’azienda si distingue per le sue innovazioni nella diagnostica per immagini e nelle terapie mininvasive, rafforzate dall’uso di intelligenza artificiale e strumenti digitali. La presenza diin questo progetto rappresenta un passo importante verso l’ottimizzazione degli interventi chirurgici complessi, con una riduzione significativa dei rischi per i pazienti.