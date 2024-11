Liberoquotidiano.it - "Una nave diretta verso un iceberg": Jannik Sinner, le inquietanti parole del coach

Prima che le ATP Finals di Torino prendano il via, è il tempo dellee dei racconti e stavolta tocca ad uno degli allenatori di, Darren Cahill, fare un punto (intervistato da Repubblica, ndr) sullo straordinario anno vissuto dal campione italiano, oggi al n.1 del ranking mondiale nonostante la spinosa vicenda doping di Indian Wells: “Se ha vinto tanto è perché sa di essere innocente. La sostanza trovata non ha nulla a che fare con il doping, lo scrive la Wada. La sua qualità? Processa informazioni e le trasforma in azioni”. Come sta? Cahill è sereno: “Arriva a Torino da un anno bellissimo, pieno di lezioni da imparare.si è dimostrato maturo e resiliente: non avrebbe vinto tanto, sennò, con i picchi di qualità assoluta che ha avuto. Si è comportato in un modo che non dimostra affatto i suoi 23 anni.