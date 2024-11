Thesocialpost.it - Tredicenne picchiato da un coetaneo e ripreso col cellulare

Un altro episodio di violenza tra giovanissimi si è verificato questa volta a Parma. I protagonisti di questa vicenda sono due ragazzini di 13 anni. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Parma, la lite tra i due è cominciata a scuola, per poi degenerare in un pestaggio di uno da parte dell’altro, avvenuto in un parco della città. La scena è stata ripresa anche con i cellulari e il video è diventato virale in pochissimo tempo sui social.Leggi anche: Giovane stranierodal gruppo tra la folla che incitaIl video del pestaggio diventa viraleQuesto fatto gravissimo è accaduto alcuni giorni fa e riguarda alcuni alunni di una scuola media del centro di Parma. I due protagonisti avrebbero fissato un incontro per chiarire precedenti litigi. Ma la vittima sarebbe stata aggredita senza preavviso con una raffica di pugni e calci in pieno volto, mentre altri giovani filmavano la scena con i cellulari.