Metropolitanmagazine.it - Tre persone sono state incriminate per la morte di Liam Payne

Una dichiarazione rilasciata dalla procura di Buenos Aires e riportata dal Sun rivela l’incriminazione di trein relazione alladi, scomparso lo scorso 16 ottobre. Si tratterebbe di un dipendente dell’hotel in cui l’ex membro degli One Direction alloggiava, un sospetto spacciatore e una persona vicina al cantante. Tuttiaccusati di «abbandono di una persona seguito da, fornitura e facilitazione di narcotici». La nota del procuratore rivela che «Sulla base delle prove raccolte e dopo aver analizzato i vari organi dei procedimenti, i numerosi allegati documentali e lo sfondo del caso, il procuratore Andres Esteban Madrea ha formalmente accusato tre, chiedendo il loro interrogatorio e l’arresto in una sentenza di 180 pagine presentata venerdì scorso al giudice Bruniard.