Gaeta.it - Tragedia a Piazza Armerina: Indagini su una giovane trovata impiccata

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una tragica scoperta ha scosso la comunità di: una ragazza di 15 anni è stataa un albero. La notizia ha suscitato emozioni forti e preoccupazioni per la possibile origine di questa drammatica situazione. La madre dellanon crede all’ipotesi del suicidio e invoca giustizia in un momento di grande dolore. La Procura dei Minori di Caltanissetta ha avviato un’inchiesta per capire le circostanze che hanno portato a questa triste fine.La scoperta del corpo e le prime reazioniMartedì, il corpo della ragazza è stato rinvenuto legato e in ginocchio, un’immagine che ha scioccato chi ha assistito alla scena. Tra le lacrime, la madre dellaha raccontato ai media dell’istinto di non poter accettare l’idea che la figlia possa essersi tolta la vita.