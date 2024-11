Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto a livello nazionale da cinque diverse sigle sindacali CGIL CISL UIL UGL e faisa Cisal al vento Restano chiuse le linee A e B della metropolitana chiusa anche la metro C e la ferrovia termini Centocelle dalle 17 alle 20 lo ricordiamo saranno garantiti soltanto alcuni servizi minimi come le corse della linea del metro della linea B tra Laurentina e Rebibbia e le corse di un centinaio di linee di bus è in arrivo prima delle 5 domeniche ecologiche stabilite dal Campidoglio per la stagione autunno-inverno/2025 sarà domenica prossima 10 novembre la circolazione dei veicoli privati sarà vietata all’interno della fascia verde dettagli su comune.