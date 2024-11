Anteprima24.it - Telese Terme, effettuate verifiche su Scuole. Caporaso: “Sgombrato il campo da preoccupazioni”

Tempo di lettura: 2 minutiIn seguito a ripetute segnalazioni da parte di alcuni genitori e personale docente e non docente della scuola media Statale Massimo D’Azeglio di, che segnalavano scricchiolii provenienti dai solai di alcune aule dell’edificio scolastico sito in via Turistica del Lago, l’amministrazione comunale è prontamente intervenuta con tutte le iniziative del caso. Nella giornata di ieri, dopo un sopralluogo accurato effettuato con l’ufficio tecnico comunale, si è deciso di far eseguire delle opportune indagini di approfondimento. Dunque oggi, dopo aver predisposto la chiusura della scuola, l’amministrazione si è recata nuovamente nel plesso con l’ingegnere strutturista Antonio Trosino, che già aveva eseguito la verifica dello stesso edificio nel 2021 per le prove antisfondellamento.