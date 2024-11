Ilgiorno.it - Strage di via Palestro, semilibertà al boss che caricò la bomba. Rabbia dei familiari delle vittime

Milano, 8 novembre 2024 – Per le famiglieè “uno sfregio”, una ferita che si riapre. “Siamo rimasti sconcertati da questa notizia – spiega Nicola Perna, presidente dell’associazione Carlo La Catena, intitolata a uno dei vigili del fuocodellamafiosa di via–. Queste persone non hanno solo ucciso ma hanno anche distrutto la vita di tante famiglie, provocando un danno che non verrà mai riparato. A quale titolo, ora, vengono premiate?”.e rimostranze Una reazione alla concessione dellaa Giovanni Formoso, ilche sta scontando l’ergastolo per l’attentato del 27 luglio 1993, unastragi orchestrate da Cosa Nostra che insanguinarono l’Italia negli anni ’90. Un’autoesplosa davanti al Padiglione d’Arte Contemporanea, in via, provocò la morte dei vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, dell’agente della polizia locale Alessandro Ferrari e di Moussafir Driss, un immigrato marocchino che dormiva su una panchina.