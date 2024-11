Ilfattoquotidiano.it - Spagna senza pace, piogge torrenziali nella provincia di Girona. A Valencia ancora 78 dispersi

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

martoriata dalle. Dalladi, in Catalogna, arrivano le immagini di auto trascinate via o accatastate dall’esondazione di fiume. Leche si sono abbattute all’alba sui distretti dell’Alto e Basso Empordà hanno causato numerosi danni e disagi nel comune di Cadaques, dove non si registrato vittime delle inondazioni, secondo quanto hanno confermato i vigili del fuoco. Le intense precipitazioni hanno provocato l’esondazione del torrente che attraversa Cadaques, che ha travolto oltre una trentina di auto.La sindaca della località ha confermato che non ci sono vittime, ma solo danni materiali, Dalle 3 del mattino i pompieri hanno ispezionato le auto nelle strade del municipio per verificare che non ci fossero passeggeri all’interno.