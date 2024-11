Ilrestodelcarlino.it - Soprusi sulle donne a Cesena: dieci maltrattamenti al mese, ma solo un terzo viene denunciato

, 8 novembre 2024 – In nove mesi sono state 92 leche si sono rivolte al Centro Donna e al Centro Antiviolenza del Comune diche hannosituazioni di violenza in ambito familiare: per 41 di loro il colpevole indicato è stato il coniuge (per 11 convivente, per 17 ex compagno), per altre il datore di lavoro o il collega. Violenze di tipo psicologico, economico, fisico e sessuale.32 però hannoalle forze dell’ordine facendo emergere, ancora una volta, un fenomeno, su cui incidono fattori culturali e sociali che resistono ad ogni repressione. Attenzione alta, sensibilizzazione ma, soprattutto, una rete che metta in sinergia tra loro tutti i molteplici servizi operanti sul territorio, rappresentano la risposta elaborata e illustrata da una molteplicità di voci (Unione dei Comuni Valle Savio e Rubicone, Ausl Romagna, forze dell’ordine, forum e associazioni di volontariato) in occasione della presentazione dell’intenso programma che prelude alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzafissata tradizionalmente per il 25 novembre.