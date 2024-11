Davidemaggio.it - Simona Ventura e Giovanni Terzi ‘ballerini per una notte’ a Ballando con le Stelle

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

Due ex concorrenti dicon lestanno per tornare sulla pista sulla quale, lo scorso anno, hanno deciso di sposarsi. Nel corso della settima puntata del talent show, in onda sabato 9 novembre 2024, Milly Carlucci accoglierà infatti, in qualità di ballerini per una notte,e il marito.Allora il nostro argomento importante di questo video è il nostro ‘ballerino per una. (.) Bisogna dirlo ufficialmente. Potevamo non invitare coloro che si sono scambiati l’anello di fidanzamento, la proposta, quella cicciosa, quella importante, sul nostro palco? (.)in coppia per essere i nostri ballerini per una notteè l’annuncio dato da Milly sui social. Inoltre, la conduttrice ha svelato che la coppia di novelli sposi ballerà al fianco di Giada Lini e Pasquale La Rocca (che lo scorso anno ballava con la rivale dellaossia Wanda Nara) per un numero “artisticamente molto interessante“.