Lettera43.it - Secondo l’Onu il 70 per cento delle vittime a Gaza sono donne e bambini

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

un rapportoNazioni Unite pubblicato venerdì, quasi il 70 perdel conflitto a. Nel periodo tra novembre 2023 e aprile 2024, i primi sei mesi di guerra, l’Ufficio per i diritti umani delha verificato la morte di 8.119 persone, di cui 3.588 eranoe 2.036. Il bilancio includedi tutte le età, dal neonato di un giorno alla donna di 97 anni. Il rapporto evidenzia che la percentuale elevata ditra lesuggerisce gravi violazioni dei principi del diritto umanitario internazionale, come la distinzione tra civili e combattenti nelle operazioni militari e la proporzionalità degli attacchi. La cifra riportata è inferiore rispetto agli 43 mila decessi dichiarati dalle autorità sanitarie palestinesi per il conflitto di 13 mesi, ma conferma la tendenza che vede i civili come i principali colpiti.