Sciopero della polizia locale a Roma: le richieste per sicurezza e riforme

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo 12 novembre, per un’intera giornata, gli agentidiCapitale si uniranno in unoper evidenziare la precarietà in cui opera il corpo, il più grande d’Italia. Questa protesta non si limita a sostenere i colleghi coinvolti in recenti eventi tragici, ma mira a richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione e sul forte bisogno diconcrete. Gli agenti denunciano un deficit numerico significativo e la mancanza di tutele a livello lavorativo, rivendicando il stretto legame trae concretezza.L’importanza del numero effettivo di agentiCon circa 6.000 operatori effettivi, ladisi trova a operare con 2.500 unità in meno rispetto all’organico necessario. Questa scarsa dotazione umana si traduce in difficoltà quotidiane per garantire lapubblica e il controllo del territorio.