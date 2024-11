Gaeta.it - Sciopero dei trasporti a Roma: interruzione totale della metro e riduzioni nei bus

Facebook WhatsAppTwitter A, il mondo deipubblici ha subito un duro colpo a causa di unoindetto dai sindacati. Le autorità locali, tramite comunicati ufficiali dell’Atac, hanno fatto sapere che tutte le lineepolitana sono attualmente ferme. Questo include le linee A, B, B1 e C, insieme alla linea Termini-Centocelle. I cittadini stanno fronteggiando notevoli disagi per spostamenti, a seguito di questa decisione che ha avuto un impatto immediato sulla mobilità nella capitale.Chiusura delle lineepolitanaLa decisione di chiudere le lineepolitane aè stata comunicata ufficialmente da Atac, l’azienda dicapitale. Questo implica l’circolazione su tutte le tratte. L’assenza dei trenipolitani ha creato non poche difficoltà agli utenti abituali, costretti a cercare alternative per i loro spostamenti quotidiani.