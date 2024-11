Quotidiano.net - Sciopero dei mezzi, la situazione: metro chiuse a Roma, Milano e Napoli. Bus fermi o limitati

, 8 novembre 2024 – Disagi in tutta Italia per lonazionale di 24 ore dei trasporti pubblici locali, iniziato alle 5.30 di questa mattina. La protesta, proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Ugla, ha coinvolto i principalidi trasporto nelle grandi città, causando disagi a milioni di pendolari e utenti.deipubblici a Cagliari, 08 novembre 2024. ANSA/ STEFANO AMBU A, il servizio dellapolitana è completamente fermo, mentre i bus sono ridotti al minimo. A, tre linee dellapolitana sonosu tutto il percorso, una è interrotta solo parzialmente, e anche i bus, tram e filobus circolano a capacità limitata. A, il blocco è totale per i treni Eav, le funicolari, i tram e i bus, con la linea 1 dellapolitana che ha sospeso il servizio dalle 9.