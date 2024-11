Gaeta.it - Sabaudia: un nuovo incarico politico con l’ingresso di Tiziano Lauri e Simone Brina nel Pd

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’ultimo sviluppoha visto il Partito Democratico accogliere, entrambi provenienti da Azione. Questa decisione arriva dopo una riflessione approfondita su come migliorare la situazione politica attuale nella città. Con la presenza del consigliere regionale Salvatore La Penna,hanno espresso il loro impegno nel dare continuità a un percorsoche già dura da due anni e mezzo.La scelta strategica di aderire al Partito Democratico, ex coordinatore di Azione, ha un passato significativo nelle politiche locali, mentrericopre il ruolo di consigliere comunale. Entrambi hanno evidenziato, in una comunicazione ufficiale, che il loro passaggio al Partito Democratico è il risultato di un comune riconoscimento nei valori promossi dal partito.