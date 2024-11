Iltempo.it - Renzi-De Luca, è guerra a Schlein e Sala. La Campania è laboratorio del centro

I birilli stanno cadendo al momento giusto. L'ultimo passaggio, forse quello più difficile, riguarda la precisione del tiro: bisogna «stregare» la palla. E sperare in un pizzico di fortuna, per fare strike. Quella che di solito assiste Matteo, alle prese con una nuova possibile svolta, solo qualche mese dopo la partita disputata all'Aquila, il fortunoso passaggio smarcante ad Ellye quel goal annullato sul filo del fuorigioco. Mal di poco perché comunque la notizia ha fatto titolo per mesi, «a sorpresa nel campo largo». Poi irrompe la realtà e la storia con la segretaria del Pd arriva ai titoli di coda, come le avventure estive che sfioriscono in autunno, troppo complicato il corteggiamento anche per un seduttore seriale come l'ex rottamatore. Sulla sua strada, il fiorentino ha trovato una serie di preziose combinazioni, anche il caso gioca la sua parte: la sconfitta millimetrica di Andrea Orlando, la consunzione della teoria dell'autosufficienza, lo spaesamento dei «compagni».