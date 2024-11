.com - Real Madrid, Ancelotti in bilico? Allegri in pole per sostituirlo

(Adnkronos) –Carloinal? Ne sono sicuri in Spagna. Dopo la brutta sconfitta rimediata al Bernabeu contro il Milan, che ha seguito quella ancora più cocente nel Clasico contro il Barcellona, il giornale sportivo ‘Relevo’ ha riportato di riflessioni in corso sul futuro della panchina dei Blancos. Il presidente del club Florentino Perez non sarebbe affatto soddisfatto non solo dei risultati, ma anche del gioco espresso dalle tante stelle a disposizione di, ultima tra queste Kylian Mbappé. E proprio l’attaccante francese, arrivato in estate a parametro zero dal Psg, è uno dei volti della crisiista. Fin dal suo arrivo Mbappé non è riuscito ad ambientarsi al meglio nel disegno tattico di, e la sensazione è che il ruolo di prima punta non si sposi al meglio con le sue caratteristiche.