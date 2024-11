Puntomagazine.it - Quartieri Spagnoli: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo èa Napoli per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lanascosta a bordo di un velocipede elettricoNel pomeriggio di ieri, ladiha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Montecalvario e San Ferdinando, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Filippo Rega un soggetto a bordo di un velocipede elettrico trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e 100 euro.Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto altre confezioni della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 2,5 grammi, un bilancino di precisione e 80 euro.