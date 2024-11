Bubinoblog - PALINSESTI 10-16 NOVEMBRE 2024: RAI1 CAMBIA IL PALINSESTO E SALTA DON MATTEO

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 10 al 16D: Purché Finisca Bene: Tutto a Posto 1°TvL: L’Amica Geniale 4 (1/5) newM: DonThe HelpM: Tutti i Sogni ancora in Volo The GiftedG: Belgio-Italia (Nations League)V: The Voice Kids (1/6) newS: Ballando Con Le Stelle (8/12)Canale 5D: La Rosa della Vendetta 1°TvL: La Talpa (2/6)M: Grande FratelloM: Io Canto Generation (6/6)G: Endless Love 1°TvV: Il Patriarca 2 (1/6) newS: Tu Sì Que Vales (9/9)Altre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioniL’11/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia (Riassunto)Dal 12/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia 1°TvRai2D: Tennis ATP Finals (21:00)L: Boss in Incognito RM: Tennis ATP Finals (21:00)M: Stucky + The Bad Guy (3/6) 1°TvG: Sposa in RossoV: NCIS + NCIS Hawai’i fineS: 911 + 911 Lone Star 1°TvItalia 1D: Le Iene ShowL: The Great WallM: Die Hard: Un Buon Giorno per MorireM: Sole a CatinelleG: Le Iene Presentano: Inside (6/6)V: Una Notte al MuseoS: I CroodsAltre segnalazioniL’11/10 e 13-16/11 ore 14:00 – ATP FinalsAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: Report (20:35)L: Lo Stato delle CoseM: Amore CriminaleM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Sapiens: Un Solo Pianeta newRete 4D: E’ Sempre Cartabianca di Domenica (3/4)L: Quarta RepubblicaM: È Sempre CartabiancaM: Furo dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: Chi Trova Un Amico Trova Un TesoroAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLa7D: Le Fate IgnorantiL: La Torre di BabeleM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Desperate HousewivesL: BullM: JosephineM: Devious MaidsG: Giustizia ImperfettaV: Sognando BeckhamS: JosephineAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneTv8D: Man in Black: InternationalL: GialappaShow (4/8)M: X Factor: Live (8/13) 1°Tv freeM: 4 Ristoranti 1°TvG: Prima o Poi Mi SposoV: Pechino Express: La Rotta del Dragone (10/10) 1°Tv freeS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Little Big Italy 1°TvM: Comedy Match RM: La CorridaG: Il Contadino Cerca Moglie (4/8)V: Fratelli di CrozzaS: Accordi & DisaccordiAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneCLICCA QUI PER IDAL 3 AL 9Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.