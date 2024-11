Non guardi Shaila però Grande Fratello informano Lorenzo sul nuovo concorrente | la reazione

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

“Non”. AlSpolverato non riesce più a trattenere la propria gelosia. Dentro la Casa gli occhi di tutti sono puntati sempre sull’ex velina. Intanto lei, dopo averlo sedotto e abbandonato, sembra aver fatto pace con Javeir Martinez. Con il pallavolista argentino c’è stato un chiarimento. Lasi era mostrata a lungo in bilico tra lui eSpolverato, ma alla fine ha scelto quest’ultimo. Intanto ilsembra pronto nuovamente a sparigliare le carte; si parla infatti dell’imminente ingresso in casa di un. Una novità che ha messo in subbuglio soprattutto i maschi della Casa, che temono la presenza di un possibile rivale. A questo proposito,ha mandato un messaggio forte e chiaro.Leggi anche: “In crisi e il motivo.