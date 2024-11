Quotidiano.net - "Niente paura, la tecnologia è fatta per noi"

Affrontare le trasformazioni della quotidianità, cercando di accogliere il nuovo, anche quando non riusciamo a percepirne i possibili sviluppi. Aprirsi, avere famigliarità con gli scenari inediti che la, soprattutto, offre ogni giorno, stupendoci, di fronte ai nostri occhi. Una continua occasione di conoscenza e di confronto che sarà al centro della lettura che Paolo Legrenzi, professore emerito di scienze cognitive all’Università Ca’ Foscari di Venezia terrà domani (ore 11,30) nell’Aula Magna di Santa Lucia a Bologna. L’iniziativa fa parte dei festeggiamenti per i 70 anni dalla fondazione della rivista Il Mulino, avvenuta nel 1954. Non siamo angeli. Solo uomini alle prese con mondi nuovi è il titolo dell’intervento di Legrenzi, fresco autore del libro L’intelligenza del futuro.