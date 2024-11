Quotidiano.net - New York e la moda omaggiano Roseberry

A New, il direttore creativo di Schiaparelli, Daniel, è stato premiato con il prestigioso International Designer of the Year Award ai CFDA Fashion Awards 2024. Il riconoscimento celebra l’impatto straordinario dia livello globale e il suo lavoro alla guida della Maison di proprietà di Diego Della Valle. "Le sue creazioni visionarie e subito riconoscibili hanno reso la nostra Maison tra le preferite delle celebrità" ha detto Delphine Bellini, Ceo of Schiaparelli. (E.D.)