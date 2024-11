Terzotemponapoli.com - Nazionale, novità tra i convocati di Spalletti

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Laitaliana sarà impegnata contro il Belgio e la Francia in Nations League. Il Corriere dello Sport, edizione online, ha scritto deidi Luciano. Diverse leche spiccano. Sicuramente colpiscono le chiamate di Savona e Comuzzo. Tra i nuovianche Rovella. Del Napoli saranno presenti Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori.Così il Corriere dello Sport online: “Lucianoha reso noti i nomi deidell’Italia per gli impegni di Nations League contro Belgio e Francia, ultime gare del girone prima della fase ad eliminazione diretta, in programma rispettivamente il prossimo 14 e 17 novembre. Prima chiamata per Savona e Comuzzo, ma anche per Rovella.”, iper il 14 e il 17 NovembrePortieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).