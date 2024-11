Secoloditalia.it - Natale macabro, l’ultima “proposta indecente”: Merendopoli, il gioco da tavolo per spiare le coppiette col Mostro di Firenze

Pronta perinnovazione che irrompe trae classici a metà strada tra il Monopoli e Risiko tra le nuove proposte di giochi da, per gli amanti dell’humour nero dotati di copioso pelo sullo stomaco arriva via Instagramdi passatempo:, ilin scatola ispirato ai processi dei “compagni di merende” e ai delitti deldi, dal web lachoc deldasuldiAcquistabile – per ora – solo via web, sulla pagina Instagram omonima. L’iniziativa al confine tra il goliardico e il dissacrante, tra ile l’iper-realistico, sta riscuotendo un certo successo tra i cultori del caso di cronaca che ha sconvolto la Toscana e l’Italia dal 1968 al 1985, ma di sicuro ha urtato – e non poco – la sensibilità dei familiari delle vittime delche, attraverso l’avvocato di parte civile intervenuto per conto dei parenti di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili – la coppia francese uccisa nel settembre del 1985 a Scopeti di San Casciano – ha espresso riprovazione per l’iniziativa.