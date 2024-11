Calciomercato.it - Napoli, De Laurentiis ‘bacchetta’ tutti: “Un atto di presunzione. Non siamo al Fantacalcio”

Il presidente delAurelio Descrive una piccola lettera ai tifosi per richiamarli al’equilibrio sul tema sogno scudettoLa batosta contro l’Atalanta domenica scorsa ha riportato sulla terra ilin maniera brusca. Uno 0-3 che è combaciato con la vittoria dell’Inter, sofferta, col Venezia e un vantaggio che si è assottigliato di colpo a un solo punto. Tutto questo nella giornata che precede proprio lo scontro diretto a San Siro.Antonio Conte e Aurelio De(LaPresse) – calciomercato.itUn periodo in generale che è stato altalenante per gli azzurri di Conte, che dopo il ko di Verona all’esordio hanno infilato una serie incredibile di vittorie e di reti inviolate, non sempre convincendo del tutto ma come meritando. Poi le gare più complicate, portate a casa con grande fatica come con Lecce ed Empoli, prima dell’exploit col Milan e il tonfo al Maradona con Gasperini.