Quotidiano.net - Morte di Liam Payne, svolta nelle indagini: tre arresti. Anche un amico del cantante

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 – Lesulladel, ex membro degli One Direction, sono arrivate ad una: i procuratori argentini hanno confermato l’arresto di tre sospettati che si trovano ora in custodia, mentre procedono i lavori degli inquirenti. I tre non sono ancora stati incriminati, ma il procuratore Andrés Esteban Madrea ha confermato che è stata scoperta una “condotta illecita” in relazione alladella popstar. Due degli arrestati sono membri del personale dell’hotel in cui l’artista si trovava al momento della caduta dal terzo piano che ha provocato il suo decesso. Il terzo è invece un “” di, di cui non è stato diffuso il nome, accusato di “abbandono di persona seguito da”, madi complicità nella fornitura di droga – un crimine che nel sistema giudiziario argentino può portare a condanne fino a 15 anni di carcere.