Mister Movie | Joaquin Phoenix stava per abbandonare il Gladiatore dice Ridley Scott

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.è oggi celebre per il suo ruolo nel film epico Ildel 2000, dove interpretava l’ambiguo e complesso personaggio di Commodo, l’imperatore assetato di potere. Tuttavia, in una recente intervista al New York Times,ha rivelato che l’attore ha seriamente rischiato diil film.ha spiegato comefosse assalito da dubbi sulla sua capacità di sostenere quel ruolo, un’incertezza che aveva creato tensioni sul set e persino critiche da parte del co-protagonista Russell Crowe, che aveva definito l’atteggiamento di“terribilmente poco professionale”.Le Difficoltà disul SetIn una scena chiave delle riprese,, vestito da principe, aveva confessato a: “Non posso farlo”.