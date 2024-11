Anteprima24.it - “Mia figlia aveva bisogno di un tetto”: assolta madre per occupazione abusiva in Valle Caudina

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con una sentenza di assoluzione la storia giudiziaria di I.L., 21anni, di Cervinara finita sotto processo perdi un immobile. Il caso, trattato dal Tribunale penale di Avellino, ha visto l’imputata difendersi dall’accusa di aver preso possesso senza permesso di una casa altrui. Ciò che ha portato alla decisione di assolverla è stata la circostanza che ha spinto la donna a tale scelta: una necessità impellente e drammatica di garantire un rifugio sicuro per suaminorenne.La donna, trovandosi in condizioni economiche critiche e senza un’alternativa abitativa,deciso di occupare un immobile abbandonato, per non lasciare lasenza unsopra la testa. Nel corso del processo, la difesa ha argomentato che l’non fosse dettata da scelte deliberatamente illecite, ma da una condizione di emergenza per proteggere la salute e la sicurezza della minore.