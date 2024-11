Maria De Filippi mi ha querelato Amici finita malissimo tra la conduttrice e l’ex pupillo

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Dopo la puntata del 20 ottobre di24, doveDeha lanciato una frecciatina agli ex allievi “ingrati” senza fare nomi, il pubblico ha subito iniziato a speculare su chi potessero essere i destinatari del messaggio. Tra le ipotesi, è emerso anche il nome di Valerio Scanu, noto ex allievo della scuola. Tuttavia, Scanu ha prontamente voluto chiarire la sua posizione e raccontare la sua versione dei fatti, spiegando come si siano evoluti i rapporti con lanegli ultimi anni.>> “Il nostro mondo si è fermato”. Grave lutto percampione del Milan, è morta la moglieIn un’intervista con MowMag, Scanu ha spiegato di non ritenersi affatto uno degli “ingrati” menzionati dalla, dichiarando che, al contrario, è sempre stato riconoscente nei confronti die diDe