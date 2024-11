Anteprima24.it - Marcianise, approvato il regolamento di concessione per l’uso degli orti urbani

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiall’unanimità dal Consiglio Comunale ilche disciplina ladel Comune di. Lungo e articolato l’iter per giungere all’attesa deliberazione. Dopo il passaggio della bozza del provvedimento in ben due commissioni, Trasparenza e Regolamenti e Lavori Pubblici e Agricoltura, è arrivato in assise nella tarda serata di ieri il via libera per la sua ufficializzazione. I fondi in cui sarà possibile coltivare esclusivamente ortaggi, fiori e piccoli frutti avranno una superfice compresa tra i 25 e 50 metri quadrati. Potranno richiederne l’affidamento, partecipando al bando che sarà a breve pubblicato dal Comune, quattro categorie: anziani, famiglie, scuole e associazioni.L’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta è di valorizzare spazi, sottraendoli al degrado, recuperando così il verde cittadino, promuovere percorsi di cittadinanza attiva e buone pratiche, attraverso la socializzazione, favorire l’attività fisica e la diffusione nelle scuole dell’educazione alimentare ed ambientale.