Donnapop.it - Liam Payne causa morte: svelato cosa è successo davvero, gli esami parlano chiaro

Leggi l'articolo completo su Donnapop.it

? A distanza di quasi un mese, finalmente, emergono i dettagli sulladel cantante britannico.Come sappiamo, l’ex membro dei One Direction è venuto a mancare adi una caduta dal terzo piano dell’Hotel CasaSur di Buenos Aires, in Argentina. Per settimane abbiamo assistito a indiscrezioni di ogni genere; prima si è detto che lafosse accidentale, poi che si trattasse di suicidio.Si è parlato anche delle indagini, che si sono concentrate su due persone che lavoravano nell’albergo, che avrebbero fornito gratuitamente la droga al cantante. Oggi, però, finalmente si è arrivati alla verità:? Proprio nelle ultime ore, la Polizia argentina ha arrestato tre persone.Ma non è finita qui: la Procura ha rilasciato un lungo comunicato stampa; il suicidio sembra esser stato totalmente escluso.