Isaechia.it - Liam Payne, arrestate tre persone che sarebbero connesse alla morte del cantante: ecco chi sono

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Tre settimane fa è arrivata la notizia della tragica scomparsa dell’ex componente degli One Direction,, precipitato dal balcone dell’hotel di Buenos Aires in cui alloggiava.Dopo settimane di ipotesi e dubbi in meritodinamica che avrebbe portato il giovane artista, ora sembra essere arrivata una svolta nelle indagini: TMZ, infatti, ha rivelato che nel pomeriggio di ieri, la polizia ha arrestato ben treche potrebbero essere collegate alledi. Il primo è un amico del, il secondo un dipendente dell’hotel CasaSur Palermo e il terzo uno spacciatore:Le autorità di Buenos Aires hanno arrestato treche ritengono coinvolte. Possiamo darvi in anteprima questa notizia. Fonti delle forze dell’ordine ci hanno riferito che le trestate fermate giovedì e che almeno uno di loro lavorava al CasaSur Palermo Hotel, dove l’artista è m0rto.