Sport.quotidiano.net - Le premiazioni paralimpiche. Rigo, Petrillo, Cortini, Napoli, Bedin. Melandri e Dlf: la sfilata di campioni

Il comitato paralimpico Emilia-Romagna fa festa oggi, alle 17, nell’aula Magna della regione con la consegna delle benemerenze relative al 2023. Insieme con la presidente del Cip Emilia-Romagna, Melissa Milani, ci saranno Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione, l’assessora allo sport Roberta Li Calzi e il membro di giunta Coni, Cesare Mattei. Tra le medaglie d’oro Leonardodella Zinella scherma di Magda, primo ai mondiali di fioretto categoria C. Argento per Valentina(nella foto Ansa), bronzo nei 400 categoria T12 ai mondiali di atletica. Bronzo per il ciclista Davidedi Imola, quinto ai campionati del mondo nella prova in linea categoria H3 e Giorgiovincitore del campionato europeo di baseball per non vedenti.